ABSA advierte sobre una modalidad de estafa a través de mensajes de texto

ABSA advierte a las personas usuarias de sus servicios que, en las últimas horas, se han detectado intentos de estafa a través de mensajes de texto en los que se advierte por “Embargos en Aguas Bonaerenses S.A.”

Ante este nuevo accionar delictivo, desde ABSA se advierte a la población sobre los riesgos de acceder a los requerimientos maliciosos, ya que poseen todos los indicios de ser una puerta de entrada a la estafa cibernética. Ante ello, se solicita a los usuarios evitar el contacto solicitado en los mensajes y resguardar todo tipo de información personal requerida.

Asimismo, se aclara que las únicas vías de contacto oficiales son: 0800 999 2272 para comunicaciones técnicas; y 0810 999 2272 para consultas comerciales.