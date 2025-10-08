PADEL: MEDALLA DE BRONCE PARA FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN EN EL MUNDIAL DE MENORES EN ESPAÑA

La Secretaria de Deportes y Cultura resalta la participación de Fiorella Propato San Martín en el FIP Junior World de Menores que se desarrolló desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre en Reus, España, donde obtuvo la medalla de Bronce con la Selección Argentina de Padel.

Fiorella junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis) formaron parte del elenco nacional que se quedó con la tercera ubicación luego de eliminar 2 a 1 a Brasil, definiendo la serie al derrotar 6/2 y 7/5 a I. Siga Nunes y G. Perusso Bettim.

El conjunto “albiceleste” tuvo un desempeño sobresaliente, ya que en la fase de grupo venció 3 a 0 Chile, Japón y Francia, mientras que en cuartos de final dejó en el camino a Suecia y en la instancia semifinal cayó ajustadamente frente a Portugal.

El campeonato quedó en manos de España al superar 2 a 0 a Portugal.