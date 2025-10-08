Llega a Las Flores «Frozen, más allá la reina de las nieves»: una obra para hacer soñar a toda la familia

Este domingo en Las Flores por primera vez vamos a poder disfrutar de un espectáculo único: “Frozen, más allá la reina de las nieves”. Una obra para hacer soñar a chicos y grandes.

Su productor y director, Armando Stini, invitó a disfrutar de la magia de Frozen: “una obra para toda la familia, llevándola a la realidad y con lindos mensajes”, expresó.

Siete personajes en escena con la infaltable princesa Elsa, también Ana y Olaf. “Esta es una adaptación de Frozen y tiene canciones en vivo, muy buenas actuaciones y además una sorpresa”, adelantó el productor. En esta presentación se sumarán bailarinas y bailarines florenses en dos cuadros de la obra, con las canciones Libre Soy y Mucho más allá.

Las entradas están a la venta a $15.000. “Queremos que la gente vuelva al teatro, que apoye y acompañe, por eso el precio es accesible, para que venga toda la familia”, explicó Armando.

La invitación es para este domingo a las 20 hs en el teatro Español, Carmen 614, “los esperamos para que disfruten de la magia de Frozen, la van a pasar lindo”.

Y, el viernes 10, en el programa Frecuencia Personal, vamos a sortear dos entradas entre nuestros oyentes.