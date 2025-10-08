    ULTIMAS NOTICIAS:
    LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES SIGUEN SUMANDO ENCUENTROS Y ALEGRÍA

    Este viernes 10 de octubre a las 13 horas llega una jornada muy especial de la Etapa Deportiva 2: el tejo junto a nuestros Adultos Mayores, en el Centro Tejista Florense (Av. Pellegrini y Moreno).
    Una tarde para compartir, aprender y disfrutar entre generaciones, donde el espíritu de compañerismo y el juego en equipo serán los grandes protagonistas.
    📅 Viernes 10 – 13 hs
    📍 Centro Tejista Florense (Pellegrini y Moreno)
    💥 ¡Vení a alentar y a vivir una jornada distinta!

