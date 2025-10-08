Deportistas florenses con medallas en newcom y natación

NEWCOM: EL EQUIPO + 60 FEMENINO DE “LOS FÉNIX” SE CONSAGRÓ CAMPEÓN ARGENTINO

La categoría +60 femenino de “Los Fénix”, equipo que pertenece a la Secretaría de Deportes y Cultura, obtuvo el Campeonato Argentino de Newcom que se disputó en San José, Entre Ríos, organizado por FeVA (Federación de Voleibol Argentino).

Las dirigidas por el profesor Aldo Tobio, que venían de ser campeonas en Viedma, vencieron en la final 2 a 0 a Indomables de CABA y de esta manera obtuvieron una plaza para participar en el Torneo Sudamericano del próximo año, al igual que la división +40.

NATACIÓN: ALBARELLO CONQUISTÓ DOS MEDALLAS DE PLATA EN EL CAMPEONATO ARGENTINO MÁSTER

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de José Albarello en el Campeonato Argentino Máster de Natación, que se llevó a cabo en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El florense tuvo un notable rendimiento, adjudicándose las medallas de Plata en las especialidades pecho y espalda, ambas sobre una distancia de 50 metros.

Luego registró las siguientes marcas: 4°) en 200 m. combinados (mariposa, espalda, pecho y crol), 4°) en 800 m. libre, 5°) en 400 m. libre, 7°) en 50 m. libre, 6°) en Posta combinada 4×50 m. y 7°) en Posta libre 4×50 metros.