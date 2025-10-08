Cronograma de la 2° edición de LA OCIOSA: Feria Regional del Libro y Artes Gráficas

CRONOGRAMA

Viernes 10

15.00 hs – Taller literario “Clarita y las flores de lavanda”

Coordinado por Lala te cuenta

Taller de narración inmersiva multisensorial, con manualidades y clases de yoga.

Destinado a niñxs de 3 a 12 años (máx. 30 participantes).

Lala López Arambarri es profesora de nivel primario, profesora de yoga y escritora del partido de San Martín (Bs. As.). Con Clarita y las flores de lavanda dicta talleres en escuelas y espacios culturales, y con su novela Martín loco, un amor a destiempo, realiza charlas sobre amores a destiempo en la historia.

16.00 hs – Taller creativo de collage

Coordina Enriqueta Viegas

Un espacio de exploración creativa a través del collage como lenguaje artístico. No se requieren conocimientos previos: se trabaja con recortes, imágenes y materiales cotidianos para crear obras personales.

Destinado a mayores de 18 años (máx. 10 personas).

Enriqueta Viegas es docente en Artes Visuales y embajadora de la Sociedad Argentina de Collage desde 2020.

16.00 hs – Mesa de diálogo “Juventudes hablando de Salud Mental”

Coordina Mesa Local de Salud Mental

La mesa reunirá a psicólogas locales y adolescentes florenses, para compartir experiencias, miradas y preguntas sobre salud mental.

Más que una charla, será una invitación a escucharnos, pensar en comunidad y un espacio para abrir la conversación sobre lo que nos atraviesa todos los días: el bienestar, las emociones, la presión, la ansiedad, el silencio y las ganas de hablar.

18.00 hs – Diseño editorial con software libre

Por Mario Spina

Una aproximación al diseño editorial desde herramientas libres, para quienes desean dejar atrás los programas privativos y conocer nuevas posibilidades creativas.

Destinado a mayores de 18 años (sin límite de participantes).

Mario Spina es diseñador gráfico, editor y capacitador en comunicación. Director en Dixit Editora.

19.30 hs – “Satrapía: entre la poesía, el aula y la edición independiente”

Por Javier Roldán

Una charla en torno a Satrapía y la experiencia de Javier Roldán como docente y escritor en el conurbano bonaerense. Un espacio para pensar la escritura como práctica vital y comunitaria, atravesada por el territorio, el lenguaje y los vínculos. También nos acercaremos a Patronus Ediciones, el proyecto independiente que Roldán impulsa junto a Alfredo Machado, donde la poesía se vive como un acto colectivo, solidario y de encuentro.

Javier Roldán nació en Merlo Gómez, en el oeste del Gran Buenos Aires. Fue librero y docente en colegios secundarios del conurbano bonaerense. Actualmente coordina el taller de poesía Un sapo intuitivo. Publicó los libros La Extraña Dama (2015), Villa Trankila (2018) y Satrapía (2023). En 2019 fundó junto a Alfredo Machado el sello independiente Patronus Ediciones.

Sábado 11

15.00 hs – Ilustración tipográfica – experiencia gráfica

Coordina Antigua Imprenta

Una experiencia artística que combina literatura, tipografía tradicional y artes gráficas. A partir de microrelatos o poemas, los participantes crearan ilustraciones tipográficas mediante estampación manual.

Destinado a mayores de 11 años (máx. 10 personas).

Axel Nygaard, artista gráfico y docente, comparte su pasión por la tipografía y el grabado desde su taller y en escuelas públicas.

18.00 hs – ¿Qué tiempo hay para el ocio hoy?

Por Martiniana López

Una charla para reflexionar sobre el tiempo libre y el ocio como necesidad vital frente al cansancio y la hiperconectividad de la vida moderna.

Destinada a adolescentes y adultos.

Martiniana López es psicoanalista.

19.30 hs – Alejandra Kamiya: Un susurro en los bordes del blanco

Conversa con Pilar Corvalán

Una conversación íntima y cercana para pensar la escritura no solo como oficio, sino también como manera de habitar la vida. Un encuentro para explorar el corazón del lenguaje, los modos de llegar a la escritura y su articulación con otras expresiones artísticas.

Alejandra Kamiya (Buenos Aires, 1966) es una de las cuentistas más reconocidas de la literatura argentina contemporánea. Autora de Los árboles caídos también son el bosque (2015), La paciencia del agua sobre cada piedra (2020) y El sol mueve la sombra de las cosas quietas (2023). Recibió el Premio Konex 2024 por su obra cuentística.

Nos vemos el 10 y 11 de octubre en el CEF N°6 para compartir dos días de libros, arte y encuentro.

La Ociosa – Feria Regional del Libro y Artes Gráficas



