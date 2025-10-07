Informaciones del Boletín Municipal

LAS FLORES SE SUMA AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA PROVINCIA: PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “CROTOS LIBRES”

La Secretaría de Educación, a través de la Biblioteca Municipal “Dr. Pablo Minellono”, se suma al Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) en su 3ra edición.

En este marco se proyectará una de las películas propuestas: “Crotos libres” dirigida por Magalí Flaks.

La proyección será este miércoles 8 de octubre a las 18 horas en la Biblioteca Municipal “Dr. Pablo Minellono” (Av. Gral. Paz y Alem).

Sobre la película: Es un día de verano de 1983 en Mar del Plata. Entre los pastizales a los costados de las vías, camina a paso lento un grupo de hombres y mujeres que, desde ese día, fundan la Agrupación Crotos Libres. Pedro, uno de los últimos crotos en pie, recorre su historia a través de sus filmaciones amateur en VHS.

Se invita a toda la comunidad a disfrutar de la propuesta en marco del FICBA que se desarrolla en toda la provincia mediante la Red de Salas de Cine Bonaerenses.

TERCER ENCUENTRO DE HISTORIA ORAL SOBRE LA FÁBRICA CATTORINI

Las voces y recuerdos de la fábrica textil Cattorini siguen tejiendo la memoria colectiva de Las Flores.

La Dirección Municipal de Museos y Archivo, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, llevó adelante una nueva jornada del proyecto de Historia Oral, que busca reconstruir la historia social y productiva de una de las industrias más emblemáticas de la ciudad.

En este tercer encuentro participaron personas que trabajaron en distintas áreas de la fábrica y otras que conocieron a Osvaldo Cattorini. También se sumaron fotografías y relatos que amplían el registro histórico de esta investigación.

La actividad contó con la participación de la artista textil Marga Steinwasser y el acompañamiento de MAPA, Espacio de Arte.

Cada encuentro suma nuevas voces y miradas que fortalecen la investigación y el patrimonio cultural e identitario de Las Flores.

📍Museo Histórico Alfredo R. Almada – 📞 2244 50 6981

🌐Instagram y Facebook: Museos y Archivo Las Flores

CANOTAJE: LAS FLORES FUE ESCENARIO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE VELOCIDAD

Alrededor de 400 palistas fueron protagonistas en la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad que se llevó a cabo en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero, organizada por Canotaje Las Flores, con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.) y con gran colaboración de la Municipalidad de Las Flores.

Fueron dos jornadas intensas a pura competencia. El clima acompañó el sábado con un día espectacular; en tanto el domingo, a pesar de la lluvia y el descenso de temperatura, los deportistas brindaron un muy buen espectáculo, dejando todo en esta regata que fue declarada de Interés Municipal.

El intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Cultura y Deportes, Fernando Muñiz; y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, estuvieron presentes acompañando a los deportistas y equipo de trabajo que estuvo a cargo la diagramación del evento.

Con respecto a la participación de los florenses, es importante destacar que lograron puestos de privilegio: Tiziano Sosa (Preinfantil: 3° en K2 -1.000 m.- con David Saucedo de Náutico Hacoaj), Lara Solange Pardo (Infantiles: 3° en K2 -1.000 m.- con Britany Buer de San Fernando), Francisca Abrego (Menores “A”: 1° en K1 y 4,30 m. -2.000 m.- y 1° en Menores K2 2 -2.000 m.- con Ana Paula Torres Díaz), Ana Paula Torres Díaz (Menores “B”: 1° en 4,30 m. -2.000 m.-), Lucía Monfort (Cadetes: 3° en K2 -500 m.- con Pierina Di Federico de Hispano Argentino), Juan Ignacio Cáceres (Senior: 2° en K2 -500 m.- con Iván Díaz y 2° en K1 -500 m.-), Malcon Maciel (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-), Agustín Montalbetti (Senior Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Roberto Sosa (Master “A” Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Ricardo “Piojo” Carpinetti (Master “G”: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-); Juan Ignacio Cáceres, Iván Díaz, Jacinto Torres Díaz y Agustín Gini (Libre -Cadete/Senior-: 2° en K4 -500 m.-), Hugo Rosas (Master: 3° en K4, bote combinado con Tandil y Gral. Villegas), Aldana Canteli (Master: 1° en K4 -500 m.- bote combinado con San Fernando y Mar del Plata), Carla García (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-) y Cristina Rozycki (Master “E” Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-).

Además, los florenses estuvimos presentados por Ruth Arballo, Luca Carpinetti, Camilo Torres Díaz, Mikeas Maciel, Tomás Adorno Cárdenas, Guillermo Supatto, Domingo Scarpitti, Francisco Gutiérrez, Dilan Bátiz, Santiago Contreras y Patricia Del Giovannino.