AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ SEGUNDO PUESTO EN JUNÍN Y DIEGO CIRULLI BICAMPEÓN DEL TORNEO ABIERTO DE CHASCOMÚS

Benjamín Buiraz, al ocupar la segunda posición en la categoría Sub 8 (20 participantes), fue el mejor florense en la octava fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó el domingo 5 de octubre en el Complejo Deportivo Municipal Gral. San Martín de Junín.

Intervinieron 200 jugadores de más de 18 delegaciones, donde los demás alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando, clasificaron así: en Sub 10 (31 jugadores): 11°) Elson Calzada, mientras que en Sub 12 (28 inscriptos): 16°) Lucas Lerra.

En Sub 15: (46 ajedrecistas): 11°) Juan Barreto, 26°) Gael Benavidez, 30°) Tomás Aguirre y 42°) Thiago Ipucha. Asimismo, en Sub 18 (14 anotados): 8°) Tiano Puente y en Libres (75 aficionados): 20°) Mario Orlando, 58ª) Rocío Orlando y 60°) Néstor Orlando.

La próxima fecha está estipulada para el domingo 2 de noviembre en la ciudad de Lincoln.

DIEGO CIRULLI BICAMPEÓN DEL TORNEO ABIERTO DE CHASCOMÚS

La Secretaria de Deportes y Cultura felicita a Diego Cirulli por consagrarse Bicampeón del clásico Torneo Abierto de Ajedrez, que se desarrolló en el Club Unión Deportiva de Chascomús.

El florense, que se inició en la Escuela Municipal a cargo del profesor Mario Orlando, tuvo un excelente desempeño, adjudicándose de manera invicta este prestigioso certamen del cual participaron 101 aficionados al juego ciencia.

Cabe destacar que Cirulli contabilizó 6,5 puntos sobre 7 posibles, ganando todas las partidas a excepción de la segunda ante el Maestro Nacional Brandon Fiorensa, donde hizo tablas.

El segundo puesto lo ocupó Agustín Fuentes, quedando tercera María José Campos (Maestra Internacional y representante Olímpica Argentina).