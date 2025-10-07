9° Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo

La 9na. Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo, declarada de interés Municipal se realizará este jueves 9 de octubre. Se invita a recorrerla en el horario de 9 a 15.30 horas, en el Veredón Juan Manuel de Rosas de Plaza Mitre. El acto de apertura está previsto para las 9. 30 horas.

Como todos los años los estudiantes de 6º año de Nivel Primario y 3º, 6º y 7 º de Nivel Secundario de las escuelas de nuestro distrito recorrerán dicha Muestra.

Además, en esta oportunidad, representantes del Centro Universitario Florense ofrecerán charlas orientativas a estudiantes de 6º y 7º año de Nivel Secundario referentes a carreras universitarias en el Salón Rojo de la Municipalidad a las 11 y a las 14 horas.

Invitan Jefatura Distrital Las Flores, Inspeccción de Psicologia comunitara y pedagogia social ySecretaria de Educación de la Municipaliad de Las Flores.