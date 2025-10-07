    ULTIMAS NOTICIAS:
    9° Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo

    La 9na. Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo, declarada de interés Municipal se realizará este jueves 9 de octubre. Se invita a recorrerla en el horario de 9 a 15.30 horas, en el Veredón Juan Manuel de Rosas de Plaza Mitre. El acto de  apertura está previsto para las 9. 30 horas.
    Como todos los años los estudiantes de 6º año de Nivel Primario y 3º, 6º y 7 º de Nivel  Secundario de las escuelas  de  nuestro distrito recorrerán dicha Muestra.
    Además, en esta oportunidad, representantes del Centro Universitario Florense ofrecerán charlas orientativas a estudiantes de 6º y 7º año de Nivel Secundario referentes a  carreras universitarias en el Salón Rojo de la Municipalidad a las 11 y a las 14 horas.
    Invitan Jefatura Distrital Las Flores, Inspeccción de Psicologia comunitara y pedagogia social ySecretaria de Educación de la Municipaliad de Las Flores.
