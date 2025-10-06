Por el feriado puente, el 10 de octubre no habrá atención al público en la Cooperativa

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, por disposición del Gobierno Nacional el feriado del 12 de octubre, denominado nuevamente como “Día de la Raza”, se traslada al viernes 10, por lo cual no habrá atención al público en las oficinas.

Sin embargo, la guardia de energía permanecerá activa para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el teléfono 2244 442063.

Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y renovamos nuestro compromiso con la comunidad y los valores cooperativos.