Semana del Adulto Mayor: charlas y actividades al aire libre

CHARLA EN MARCO DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR Y DE LA SALUD BUCAL

En el marco de las actividades programadas por la Semana del Adulto Mayor y en concordancia con la Semana de la Salud Bucal, el jueves por la tarde se desarrolló en el Salón Rojo de la Municipalidad una charla destinada a nuestros adultos mayores.

La actividad estuvo a cargo del equipo de Odontólogos, encabezado por la Dra. Ángeles Cejas, junto a los Mecánicos Dentales de nuestro Hospital.

Los profesionales brindaron información sobre el cuidado de la salud bucal, la higiene adecuada de prótesis dentales, el programa de prótesis gratuitas para personas que no cuentan con cobertura social y la incorporación de hábitos saludables para mantener una boca en óptimas condiciones.

La jornada se realizó con el objetivo de promover el bienestar y la salud integral de nuestros adultos mayores.

Jornada “Mayor Naturaleza”

Siguiendo con el cronograma de actividades previstas por la Dirección de Adultos Mayores, se llevó adelante el sábado una hermosa jornada denominada “Mayor Naturaleza” en el Parque Plaza Montero.

Nuestros adultos mayores fueron los verdaderos protagonistas, participando con entusiasmo en la construcción de un horno de barro con sus propias manos. Con un día soleado y una temperatura más que agradable, también hubo espacio para compartir mates, juegos de cartas, bailes y disfrutar unos ricos choripanes en el almuerzo.

Fueron momentos únicos, llenos de alegría y compañerismo, que refuerzan los lazos y nos recuerdan la importancia de sociabilizar y participar en actividades colectivas.