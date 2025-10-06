ULTIMAS NOTICIAS:
- Por el feriado puente, el 10 de octubre no habrá atención al público en la Cooperativa
- EL VIERNES UPCNBA FESTEJA EL DÍA DE LAS INFANCIAS
- OCTUBRE ROSA: HABLEMOS DEL CÁNCER DE MAMA
- Gran Feria Fin de Temporada en Cáritas
- AGUSTIN CORVINO CAMPEÓN NACIONAL DE LA COPA ROBERTO RODRIGUEZ
- Semana del Adulto Mayor: charlas y actividades al aire libre
- EL VÓLEY ENCENDIÓ LA ETAPA DEPORTIVA 2 DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES
- CON UN DIBUJO O FRASE ALENTÁ A LOS PARTICIPANTES DE «CORRE POR TU META»