    ULTIMAS NOTICIAS:
    Sin categoría

    Gran Feria Fin de Temporada en Cáritas

    Este fin de semana Caritas hace una gran feria fin de temporada.

    Prendas para toda la familia a muy bajos precios. Acercate el viernes 10 de octubre de 10 a 13 hs y de 16 a 19 hs. y el sábado 11 de 10 a 13 hs  en la sede de caritas, Pueyrredón 407.

    7

    Infinito Digital Las Flores
    Share.

    Noticias Relacionadas