EL VIERNES UPCNBA FESTEJA EL DÍA DE LAS INFANCIAS

UPCNBA Las Flores, Celebra el Día de las Infancias, el próximo Viernes 10 de Octubre a partir de las 15.30hs hasta las 18hs en el Centro Recreativo Néstor Kirchner.

El evento estará destinado a los hijos/as de los afiliados hasta los 12 años.

La tarde los esperará para disfrutar de juegos, actividades físicas, sorteos y regalos, en un ambiente para disfrutar en familia.

La propuesta busca brindar un espacio que nos encuentre juntos; reforzando, de esta manera, los vínculos y lazos comunitarios.