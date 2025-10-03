Pablo sobre la caminata a Luján: «lo que se siente al llegar no se puede explicar»

Mañana parte hacia Lujan, un numeroso grupo de florenses repartidos en 5 combis, que llegaràn al santuario de San Cayetano de Liniers para emprender la caminata hacia la basilica nuestra señora de Luján.

Pablo Pellejero es uno de los florenses peregrinos que cada año realiza esta muestra de fe, y que junto a un grupo de otros conciudadanos cumple 25 años realizando esta caminata. “Son 25 años de la primera vez que fuimos, interrumpidos por la pandemia asi que no son consecutivos pero son muchos años que vamos”, comentó Pablo esta mañana a Frecuencia Personal.

Pablo contó cómo se preparan, que ropa es la adecuada para poder hacer tantos kilómetros, resaltó la importancia de la hidratación y en esta oportunidad, con las temperaturas que están haciendo, fundamental llevar gorra, anteojos de sol y ponerse protector solar, sugirió.

Sobre los motivos que lo llevan a comenzar este camino de peregrinación, Pablo expresó: “un compañero de trabajo me dijo un día, en casa la fe pasa por la esquina, pero yo llegue ahí y la energía que sentí, es impresionante me dijo. Nosotros podemos hablar desde la fe, el fanatismo o lo que fuera pero lo que pasa al estar ahí no se puede explicar”, relató.

Voluntad, fe, agradecimiento, superación personal, cualquiera puede ser el motivo para vivir la experiencia de caminar esos casi 60 km hasta la basilica y llegar a la virgen. Lo cierto es que cada año más personas marcan este día en el calendario y es una cita colectiva donde encuentran compañerismo, amistad y sobre todo nuevos ánimos para seguir.