Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires

Invitamos a operadores jurídicos, abogadas y abogados, trabajadoras y trabajadores sociales, integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo municipal, comunidad académica, medios de comunicación y público en general interesado en la temática.

👉 Durante la jornada se abordarán los siguientes temas:

• El nuevo proceso de alimentos en la Provincia de Buenos Aires.

• Cuantificación de la cuota alimentaria.

• Perspectiva de género y violencia económica en el incumplimiento alimentario.

• Herramientas jurídicas y sociales para garantizar el derecho a la alimentación.

📍 Honorable Concejo Deliberante de Las Flores – Av. Rivadavia 421

🗓 Viernes 3 de octubre, 18 hs

🎓 Actividad no arancelada · Entrega de materiales

✍️ Inscribite en el siguiente formulario:

https://forms.gle/JbUZrfpJDAXoBaqx8