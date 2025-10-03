    ULTIMAS NOTICIAS:
    Jornada de Actualización sobre el Nuevo Proceso de Alimentos en la Provincia de Buenos Aires

    Invitamos a operadores jurídicos, abogadas y abogados, trabajadoras y trabajadores sociales, integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo municipal, comunidad académica, medios de comunicación y público en general interesado en la temática.

    👉 Durante la jornada se abordarán los siguientes temas:
    • El nuevo proceso de alimentos en la Provincia de Buenos Aires.
    • Cuantificación de la cuota alimentaria.
    • Perspectiva de género y violencia económica en el incumplimiento alimentario.
    • Herramientas jurídicas y sociales para garantizar el derecho a la alimentación.

    📍 Honorable Concejo Deliberante de Las Flores – Av. Rivadavia 421
    🗓 Viernes 3 de octubre, 18 hs
    🎓 Actividad no arancelada · Entrega de materiales

    ✍️ Inscribite en el siguiente formulario:
    https://forms.gle/JbUZrfpJDAXoBaqx8

