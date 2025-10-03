EL VÓLEY ENCENDIÓ LA ETAPA DEPORTIVA 2 DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES

Con gran entusiasmo se disputó la disciplina Vóley en el gimnasio del CEF N°6, donde los equipos dieron todo en la cancha y el aliento de las hinchadas volvió a ser protagonista.

La Escuela Dante se consagró ganadora, seguida por el Colegio San Miguel en el segundo lugar y la fusión de las escuelas Técnica y Media en el tercer puesto.

La pasión sigue creciendo y ahora nos preparamos para dos nuevas jornadas:

Viernes 10 – 13 hs: Tejo en el Centro Tejista (Pellegrini y Moreno)

Sábado 11 – 15 hs: estreno del deporte alternativo Ultimate en la cancha de rugby del Centro Recreativo Municipal

Las Olimpíadas Juveniles Florenses no se detienen, ¡vení vos también a ser parte de estos encuentros únicos!