CONVOCATORIA AL XXXVIII CONGRESO ORDINARIO DEL S.U.T.E.B.A. Y ASAMBLEAS ORDINARIAS DE SECCIONAL

El Consejo Ejecutivo Provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (S.U.T.E.B.A.), Personería Gremial Nro. 1418, en su reunión del día de 2025, resolvió convocar:

1) En cumplimiento de los Artículos 50, 51 y concordantes del Estatuto Social de la entidad y conforme a la Ley Nro. 23.551 y su Dec. Reg. Nro. 487/88 al XXXVIII CONGRESO ORDINARIO DEL S.U.T.E.B.A. a celebrarse el día de 2025 a las 09:00 horas, en la sede del Recreo del S.U.T.E.B.A., ubicado en las calles Liniers y Saldías (muelle) de la ciudad de Tigre; a los efectos de tratar el siguiente temario.

Orden del día:

A) Elección y constitución de la mesa para presidir el Congreso junto con dos congresales para refrendar el acta. B) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. C) Elección de la Junta Electoral Provincial. D) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario del S.U.T.E.B.A. por el período del de 2024 al de 2025. E) Consideración de la Política Gremial para el presente período.

El orden del día resulta del Artículo 51 del Estatuto, que también nos informa que solo se podrán tratar cuestiones que motivaron su convocatoria, por lo cual su alcance es limitado.

2) En cumplimiento de los Artículos 41, 42 y concordantes del Estatuto Social, a Asambleas Ordinarias de Seccional, con similar temario, el día de 2025 a las 17:30 horas en las respectivas sedes o en el lugar que fije el Consejo Ejecutivo de la Seccional.