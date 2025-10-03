CON UN DIBUJO O FRASE ALENTÁ A LOS PARTICIPANTES DE «CORRE POR TU META»

La Secretaría de Deportes y Cultura recuerda que este domingo 5 de octubre, a partir de las 11 horas desde el polideportivo del Club Ferrocarril Roca (Av. Avellaneda y Av. Vidal), tendrá lugar la segunda edición de la competencia inclusiva “Corre por tu meta”.

El evento, que es organizado por la entidad “ferroviaria” y CreHab, con la fiscalización de la Agrupación de Atletismo Las Flores y colaboración de la Secretaria de Deportes y Cultura, la Dirección de Discapacidad y diferentes áreas municipales, se desarrollará sobre distancias de 2, 5 y 10 Kilómetros.

Si querés alentar a los corredores, tenés tiempo hasta las 22 horas de hoy para dejar tu dibujo o frase motivadora en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.