Varios eventos deportivos y culturales se llevarán a cabo este fin de semana en nuestra ciudad

Esta mañana en conferencia de prensa se presentaron distintos eventos que se desarrollarán durante el fin de semana en nuestra ciudad.

Marcelo Chino Abraham, referente del Club Ferro, Gareca Muñiz, secretario de Cultura y deportes, Juani Caceres, pte. Comisión de canotaje Las Flores, Juan Saladino, director de cultura y el intendente municipal, Alberto Gelenè, fueron quienes convocaron a toda la comunidad a dos importantes eventos deportivos y otros de carácter cultural, que se realizaràn entre sábado y domingo en la ciudad.

El sábado desde las 9 de la mañana, el Parque Plaza Montero será escenario de la segunda fecha del campeonato provincial de velocidad en canotaje con la presencia de delegaciones de toda la provincia de Buenos Aires y tambien del resto del país. “La novedad este año es que la pista se armó del otro lado. Hemos trabajado mucho con el municipio en cuanto a la infraestructura” comentó Juani Caceres e invitò a toda la comunidad a presenciar este gran evento deportivo.

Por otra parte, la 2º edición de “Corre por tu meta”, organizado por el club Ferro, la asociación CreHab y Atletismo Las Flores se realizarà el domingo por la mañana, y como expresó El Chino Abraham: “es un evento que más que nada quiere dejar un mensaje. Los invitamos a este lindo desafío, acá somos todos ganadores”.

Ademàs, como mencionó Saladino, el sábado por la noche esta la opción de teatro, con una importante obra de humor, mientras que el domingo desde las 17 hs se realizará el festival de primavera con jóvenes artistas florenses, bandas de rock y la presencia de emprendedores, artesanos y foodtrack.

El domingo tambien LALCEC prepara el característico Domingo Rosa desde las 19 en el predio de la Sociedad Rural.

Finalmente el intendente Gelenè, invitó a estos eventos destacando el trabajo articulado que se hace desde todas las áreas para colaborar en el buen desarrollo de cada actividad que se organiza en la ciudad. Además resaltó –junto al secretario de Deportes y Cultura, Fernando Gareca Muñiz-, la importancia de cada evento ya que aporta movimiento turístico y económico de relevancia para todos los vecinos.