Cuenta regresiva para la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

Este sábado 4 de octubre se realizará la 51° Peregrinación Juvenil a Luján y si vas a caminar tenés que tener en cuenta varias cosas .

Bajo el lema Madre, danos amor para camina con esperanza, este fin de semana miles de fieles caminarán a una nueva edición de una de las peregrinaciones más grandes de latinoamérica

¿Cuáles son los accesos al Santuario de Luján?

Desde la organización de la Peregrinación Juvenil a Luján compatieron información clave para las parroquias y organizaciones. De acuedo al Santuaro de Luján, el recorrido de llegada será por Las Heras hasta 9 de Julio y será sólo para peregrinos.

Las entradas a la Basílica son 9 de Julio y San Martín. Mientras que las salidas son la puerta central, dos del ala derecha y esquina cerca a las canillas.

Cerca del Santuario también habrá puntos de apoyo y sanitarios en el Parque Ameghino

Las parroquias y distintas organizaciones que llevan micros, los vehículos deben estacionar sobre la calle Julio A. Roca. Los puestos de apoyo se deben armar en el Parque Ameghino.

¿Qué tengo que llevar si voy a caminar a Luján?

Desde la organización de la Peregrinación compartieron una lista para los files que se aventurarán por primera vez a caminar a Luján: