Las Flores: trabajos programados en la red de agua

ABSA informa que mañana, jueves 2, se realizarán trabajos de reparación de cañería en la red de agua de Las Flores.

Para llevar adelante las tareas, deberá interrumpirse el suministro de agua entre las 7:00 y las 10:00, en el sector comprendido por la calle 17 de Octubre hasta Colectora Ruta 3; y desde Avenida Perón hasta Avenida Independencia.

Ante esta situación, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas domiciliarias para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.