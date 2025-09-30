Vuelve LA OCIOSA: Feria Regional del Libro y Artes Gráficas

Vuelve la Feria Regional del Libro y Artes Gráficas “LA OCIOSA” en el CEF N° 6 con Entrada libre y gratuita y para todo público.

Los días 10 y 11 de octubre de 15 a 21hs, la ciudad de Las Flores será sede de la segunda edición de la Feria Regional del Libro y Artes Gráficas “LA OCIOSA”, un evento que busca propiciar el encuentro entre los libros, el arte y la comunidad. La cita será en el CEF N° 6, un espacio de referencia para la juventud y la vida social local.

Stands de librerías, proyectos editoriales y de artes gráficas locales y regionales.

Charlas y entrevistas. Entre ellos nos visitarán Javier Roldán y Alejandra Kamiya, que compartirán su obra y su mirada sobre la literatura contemporánea.

Talleres y propuestas participativas, para quienes deseen acercarse a los libros y experimentar con el collage y las artes gráficas.

Espacios para infancias y juventudes, con actividades lúdicas, lecturas y juegos.

Momentos artísticos que acompañarán la feria para que sea un verdadero espacio de encuentro y disfrute colectivo.

La feria cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, así como con el interés legislativo y municipal, lo cual refuerza su importancia como espacio de promoción de la lectura, la cultura y el encuentro comunitarioEn una época marcada por la inmediatez, las pantallas y la productividad constante, LA OCIOSA propone algo distinto: detenerse, encontrarse y habitar el tiempo de otra manera. La feria busca rescatar el valor del ocio y el tiempo libre como derecho humano esencial, asociado al bienestar y a la salud mental.El encuentro contará con la participación de editoriales independientes, librerías y artistas de la región, que presentarán su trabajo artesanal y colectivo. Además, el público podrá disfrutar de:

La apertura se realizará el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, reforzando el mensaje central del evento: el derecho al ocio y a la cultura es un pilar para la salud biopsicosocial.

La invitación está dirigida a toda la comunidad. La entrada y todas las actividades serán libres y gratuitas. Para más información pueden consultar el cronograma en el Instagram @laociosa.feriadellibro