Fabián Diaz, Director Esc. de Artística: «Este año en la semana de las artes vamos a votar un nombre para la escuela»

La escuela de Educación Artìstica celebra la semana de las artes este año de una forma muy particular. Además de realizar una muestra con los trabajos de sus alumnos será el momento de elegirle un nombre a la escuela.

“Vamos a hacer una muestra el miércoles 8 y jueves 9 de octubre y allí se podrá votar entre los candidatos propuestos. La comunidad educativa eligió a Nieves Alonso y Agustìn Bardi y el tercer nombre lo propuso una familia –con su respectiva fundamentación- y es Sara Municoy”, contó Fabian Díaz, director del establecimiento, esta mañana en Frecuencia Personal.

Además aclaró que todos vamos a poder votar ya que la muestra se abrirá y a la semana siguiente la urna va a girar por las escuelas de la ciudad, “las primarias y las secundarias, para que la gente pueda acercarse y votar, vecinos, comunidad educativa. Estaran los nombres y sus respectivas fundamentaciones de por qué fueron elegidos y cada cual podrá sumar un voto”, dijo. Cuando termine toda esa vuelta se abrirá la urna y se contaran los votos.

“La escuela tiene un gran sentido de pertenencia, los estudiantes cada vez que entran, la quieren, vienen no faltan, y la comunidad de Las Flores nos ayuda mucho, nos debemos a la comunidad por eso queremos que todos pongan su granito de arena y ese nombre quede plasmado acá”, manifestó el director.

El profesor Fabian Diaz tambien se refirió a la matrícula actual del establecimiento y contó cuales son las actividades que allí realizan. Hoy a la escuela concurren 45 chicos por turno, de entre 5 y 12 años –mañana y tarde- los cuales asisten dos veces a la semana y tiene 4 lenguajes semanales: teatro, música, plástica bi dimensional y tri dimensional. «Tambien hay talleres de títeres gigantes. Además hay un turno vespertino para estudiantes de escuelas secundarias, con teatro, expresión corporal, taller de medios y próximamente se agregará un taller de literatura», añadió.

Como expresó su director, “tenemos lista de espera que a medida que se liberan los espacios van ingresando, este año afortunadamente entraron todos los que estaban en lista del año anterior pero las inscripciones están abiertas todo el año, pueden retirar las planillas en fotocopiadora y traerla”.

La Escuela de Artística, como su nombre lo indica es una escuela de arte “es como si fuese el cef pero del arte. Esta es una escuela que los chicos eligen, por eso valoramos tanto que vengan, la defiendan, porque los chicos la eligen para venir todos los días y eso nos llena de satisfacción”, concluyó.