ABSA continúa con el Plan de Renovación de su flota vehicular

El presidente de ABSA, Hugo Obed, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, y al Secretario Adjunto del SOSBA, Claudio Crissio presentaron nuevos vehículos que serán incorporados a la flota de ABSA.

El acto fue realizado en la Planta Potabilizadora de Agua “Donato Gerardi”, que la operadora provincial tiene en Ensenada. Allí, las autoridades presentaron ante funcionarios, trabajadoras y trabajadores, la adquisición de 2 camiones con hidrogrúa, 31 pick ups doble cabina, 5 vehículos utilitarios y 2 tuneleras.

Con estas nuevas incorporaciones, ya ascienden a 208 los vehículos que han sido adquiridos desde enero de 2024 a la fecha. Entre ellos: pick ups, utilitarios, camiones cisterna, furgones y camiones para transporte de maquinaria.

Esta renovación de flota, es parte de la política para la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores, en pos del progreso en la prestación de los servicios de agua y cloacas en 95 localidades del territorio provincial.