EL INTENDENTE GELENÉ Y EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO ENTREGARON UN MINIBUS AL CEPT N°37

El intendente Alberto Gelené y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, entregaron un minibús al CEPT N° 37 de Rosas.

Fue el viernes en un emotivo acto que se desarrolló el Paraje Rural donde estuvieron presentes los alumnos, docentes y directivos de la institución que celebraron la llegada de dicho transporte que fue gestionado por el Municipio a través del programa “Escuelas y Desarrollo Agrario”.

El intendente Gelené señaló que esta acción “sintetiza el trabajo y el objetivo conjunto de distintas instancias de gobierno locales, provinciales con un único objetivo que son los estudiantes, los que están y los que vendrán, porque este es un proyecto educativo productivo que sigue creciendo”.

En este marco, puntualizó: “esto es construcción colectiva real y concreta donde hay valores que son innegociables que tenemos que tener en cuenta que son la educación y la valorización del trabajo y la producción”.

En la última parte de los discursos, el ministro Rodríguez, agradeció la labor y el compromiso permanente y celebró la concreción de este sueño que es de los docentes, de los estudiantes, pero también es fundamentalmente un sueño de la comunidad para fortalecer la educación y el desarrollo.

La entrega se realizó junto a la subsecretaria provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; la inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari; el director de la Escuela, Sebastián Silva y la presidenta del Consejo de Administración del CEPT, María Saldaña; y demás autoridades.

Durante la jornada, también el Ministerio oficializó la habilitación de la PUPAA (Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales) que funcionará en el Paraje para la elaboración de productos, garantizando óptimas condiciones higiénico sanitarias para la inocuidad de los alimentos y la calidad de los mismos.

También las autoridades refrendaron una nueva adenda del convenio correspondiente a la obra de construcción de la planta de faena.