    ULTIMAS NOTICIAS:
    Deportes

    Convocatoria para prueba de jugadores

    Convocatoria de la Asociacion Atletica Argentinos Juniors Las Flores para prueba de jugadores. El 1 de octubre desde las 11 hs.en el Club Ferro para jugadores + 17 y ´+ 18.

    Para mas información comunicarse a los telefonos: 2281-548132 ó 11-38151719

    Infinito Digital Las Flores
    Share.

    Noticias Relacionadas