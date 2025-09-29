Se viene el 1° Moto Laguna en Las Flores. Se trata de un evento organizado por un grupo florense, de moteros – motos de alta cilindrada- que buscan recuperar el encuentro que alguna vez fue referente del país.

En este caso se concentra en el Parque Plaza Montero, el sábado 1 de noviembre, desde las 9 de la mañana con la recepción de motociclistas de distintas ciudades de alrededor que pasarán el dia allí disfrutando del paisaje, buena música, paseo de artesanos, emprendedores, parrilla y cantina.

Jose Iribarne, integrante de la organización, en diálogo con Play Radios explicó cómo se realizará esta “juntada”: “no se cobrará entrada, solo se solicita colaborar con alimentos no perecederos que despues donaremos a alguna institución”. Sobre las actividades previstas, comentó que habrá bandas locales en vivo , dj y por la tarde se hará una caravana pero todo dentro del predio de la Laguna.

Además comentó: “la idea es hacer algo asi de un solo dia, para ir viendo el año siguiente poder organizar el encuentro otra vez”.