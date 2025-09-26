    ULTIMAS NOTICIAS:
    Misa por la Festividad de San Miguel

    Este lunes 29 la comunidad del Colegio San Miguel invita a la santa misa por la Festividad de San Miguel.

    A las 9 hs en el veredón del Templo Parroquial

    14 hs Gimnnsio padre Luis Kees

    Posterior actividad artistica con las promociones XXV

