JUEGOS BONAERENESES: CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA EN ATLETISMO

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a los atletas florenses que accedieron a la Fase Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de octubre en Mar del Plata.

El martes 23, en la ciudad de Azul, clasificaron en Sub 14 Escolar: Benjamín Redolatti (1.200 m.) y Rocío Morales (80 m.).

En Sub 14 Libre: Catalina Paulé (lanzamiento de Disco) y Mía Bustos de las Casas (lanzamiento de Martillo).

Sub 16 Libre: Valentino Dodaro (3.000 m.) y David Díaz (lanzamiento de Jabalina).

Sub 18 Libre: Juan Daporta (100 m.), Luciana Espíndola (100 m.), Delfina Arrieta (lanzamiento de Martillo); Luciana Espíndola, Alan Crego, Juan Daporta y Tania Anglada (Posta).

Por otro lado, el miércoles 24 en Olavarría se adjudicaron sus respectivas pruebas: Josefina García (Salto en Largo, Intelectual “C”), Yair Porcella (Lanzamiento de Bala, Intelectual “A” S/15), Blas Flores (Salto en Largo, Intelectual “A” +16), Ignacia Goñi (Salto en Largo, Intelectual “A” +16), Wenceslao Larramendi (Lanzamiento de Clava, PC 32 +16), Victoria Castro (Salto en Largo, PC 37 +16), Nehuén Santillán (lanzamiento de Bala, PC 37 +16) y Morena Sosa (lanzamientos de Bala, Motor 46 +16).