Hoy Folclore para Escuchar presenta al charanguista Miguel Vilca

Esta noche, otra edición imperdible de Folclore para Escuchar con la presentación del gran compositor y músico charanguista Miguel Vilca,

El jujeño viene de su reciente actuacion en Alemania, y llega a nuestra ciudad para compartir su arte junto a músicos invitados.

Esta mañana, Fernando Calles, creador y productor del ciclo que atraviesa la temporada N°19, paso por Frecuencia Personal para hacer la invitación para hoy: «a las 21 hs, lo mas puntual posible, los esperamos para disfrutar de un artista con muchos años en la música, que ha ganado el «Charango de oro» y que interpreta canciones de diferentes estilos».

La cita es en el Salón Rojo municipal, desde las 21 hs con entrada libre y gratuita. Toda la comunidad esta invitada a ser parte esta noche de nuestra musica, que como en cada presentación, es de alto vuelo.