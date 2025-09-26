Compromiso de todos, éste domingo encuentro de mujeres autoconvocadas

El domingo a las 17 hs en Plaza Mitre se realizará un encuentro al que convoca un grupo autodenominado de «mujeres autoconvocadas». La idea es que el compromiso sea extensivo hacia toda la comunidad, y es por eso que se evitan colores identificatorios de grupos pertenecientes a distintos colectivos o agrupaciones políticas.

Se trata de visibilizar la situación extrema por la que atraviesan en particular las mujeres y de concientizar a la sociedad para que el mensaje arranque desde el seno familiar.

En diálogo con nuestro medio, una de las integrantes de la agrupación quiso expresar que el encuentro se hace «Poniendo importancia en los puntos donde si podemos encontrarnos que es el respeto por la vida de otras personas, mujeres y niñas, por crear una comunidad donde todos podamos implicarnos, repensarnos encontrarnos, vernos.

Están todos invitados. Necesitamos de todos y todas. Los esperamos».