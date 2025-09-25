PUNTO DIGITAL: CURSO “USO DEL CELULAR: ACTUALIZACIONES Y NUEVAS APLICACIONES”

Punto Digital abre la inscripción a un nuevo curso sobre el uso del celular: actualizaciones y nuevas App.

El mismo se dictará en la sede de Punto Digital (Alem y Gral. Paz, subsuelo) los días miércoles de 10 a 11 horas, durante cinco clases, comenzando el 1º de octubre.

El objetivo del mismo es que los interesados tengan un correcto manejo de sus dispositivos móviles, actualizando sus conocimientos sobre las últimas funcionalidades y aplicaciones disponibles, con especial énfasis en la integración de la Inteligencia Artificial en redes sociales y app de mensajería.

Para inscripciones, ingresar al siguiente link: https://forms.gle/UHWWmwoWpYSbrhf3A o de lunes a viernes en Punto Digital, Alem y Gral. Paz, subsuelo; de 8 a 15 horas.