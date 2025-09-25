Juegos Bonaerenses 2025 – Provincia modificó la fecha de las finales: del 13 al 18 de octubre

El pasado viernes, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, organizadora de los Juegos Bonaerenses, emitió una circular cambiando la fecha de la edición 2025 del 12 al 17 de octubre por la del 13 al 18 de octubre, es decir un día más tarde.

“Al respecto, cumplimos en informar que, debido al feriado nacional del 12 de octubre, trasladado al día 10 de octubre por Decreto del Gobierno Nacional, y a fin de ordenar la logística general del evento en el marco del fin de semana largo, se ha resuelto postergar el calendario de los Juegos, disponiéndose que la Final Provincial se realice del 13 al 18”, reza el comunicado oficial.

Esto se debe –principalmente- a que la capacidad hotelera se verá afectada por el fin de semana largo.

Tambien se informó a los delegados municipales de los diferentes municipios, los lugares y horarios en donde se realizarán las acreditaciones en la ciudad balnearia.

Las delegaciones deberán acreditar su presencia el día 13 de octubre, entre las 9 y las 12 horas en el Sector Acreditación de Delegaciones, ubicado en el acceso al Estacionamiento del Estadio Minella (avenida de las Olimpíadas).