4ª EDICIÓN DE LA POSTA AMERICANA EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO”

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el sábado 27 de septiembre a partir de las 9 horas, en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, se llevará a cabo la cuarta edición de la Posta Americana con la participación de nadadores de Olavarría, Saladillo y Las Flores.

La prueba principal será de 4×50 metros (30 minutos) e incluye nivel Promocional, Guardavidas y Máster; siendo la misma modalidad para la carrera Mixta (dos de cada sexo); en tanto que en la división Promocional (4×25 m. x 30 minutos) es exclusiva para Principiantes y Aficionados; y también habrá competencia Kids (participativa) sobre la siguiente distancia y tiempo: 5 X 25 X 20 minutos.

Debemos consignar que las categorías se establecieron de acuerdo a la subdivisión por sumatoria de edad: “A” (hasta 120 años), “B” (121 a 180 años) y “C” (181 a 240 años o más); y en Kids intervendrán niños y niñas de 8 a 13 años.

Cabe destacar que el Natatorio contará con Guardavidas durante toda la competencia y servicio de emergencias médicas a disposición.