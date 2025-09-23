TALLER DE ARTESANÍAS NAVIDEÑAS EN EL HOGAR AGRÍCOLA

El Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a participar del Taller de Artesanías Navideñas.

La inscripción se realizará desde el 24 de septiembre en el Hogar Agrícola ubicado en Pueyrredón 655, o al celular 2241 560168.

El Taller se dictará desde el 1° de octubre, todos los miércoles de 13.30 a 15.30 horas.