    Nacionales

    Octubre y noviembre con fines de semana XL confirmados

    El gobierno nacional tomó la decisión de introducir nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más oportunidades para el turismo interno.

    Mediante el decreto 614/2025 los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba.

    Con esta corrección en octubre tendremos un feriado largo ya el 12 que cae domingo se trasladará al viernes 10 y en noviembre habrá otro mega feriado que comenzará el viernes 21 de noviembre, abarcará ese fin de semana e incluirá el lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

    Este «enroque» permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.

