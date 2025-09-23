Noticias del Boletín Municipal

DESTACADA PRESENTACIÓN DE PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES – ACADEMIA LUISINA GIOIOSA EN CHIVILCOY

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa por el magnífico desempeño en el Torneo que se llevó a cabo el domingo 21 de septiembre en el Club Social y Deportivo Gimnasia Esgrima de Chivilcoy, organizado por la mencionada institución.

Los alumnos de la profesora Luisina Gioiosa tuvieron un notable rendimiento, alcanzando las siguientes posiciones: 1°) Morena Ponce, Agustín Corvino, Mateo Montes y Clara Mendivil; 2°) Renata Toledo y Delfina Curutchet; y 3°) Delfina García y Mía Rodríguez.

PARTICIPACIÓN DE ALUMNAS Y TALLERISTAS DEL HOGAR AGRÍCOLA EN FERIA Y CAPACITACIONES

En el marco de las acciones que se realizan para la incorporación de nuevas técnicas y conocimientos, el pasado domingo 21 alumnas y talleristas del Hogar Agrícola participaron de “ExpoHobby”.

El evento, que se lleva adelante en el Predio de la Rural de Buenos Aires, reúne a expositores, talleres prácticos, demostraciones en vivo, actividades interactivas y áreas temáticas.

El objetivo de la participación fue sumar ideas, tendencias en materiales, y más recursos para los talleres que se brindan durante todo el año en el Hogar Agrícola, institución perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: CLASE PRESENCIAL Y REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA TECNICATURA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En marco de las distintas propuestas formativas que se están cursando en Las Flores, este lunes se desarrolló en la Secretaría de Educación una clase presencial de la «Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial».

Cabe destacar que el dictado de esta carrera es posible a partir del convenio firmado oportunamente entre el Municipio de Las Flores y el Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), que permite la articulación con el Instituto Técnico N° 213 de Ensenada, y el desarrollo de la propuesta educativa mencionada.

En las primeras horas de la mañana autoridades municipales recibieron al director del Instituto, Gastón Pezzuchi, y a los docentes Florencia Mayor, Luciano Copola y Miguel López.

En la oportunidad, el secretario de Economía y Modernización del municipio, Duilio Puente, remarcó la importancia de contar en nuestra ciudad con personal capacitado para realizar análisis de datos y transformarlos en información útil y con significado, facilitando la toma de decisiones estratégicas y mejorando procesos e innovación, tanto en las distintas áreas municipales como en diferentes empresas del distrito.

La Secretaría de Educación continúa impulsando acciones para garantizar la equidad y accesibilidad de nuestros ciudadanos a la educación superior universitaria y no universitaria.