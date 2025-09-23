Jueves 25 sesión ordinaria en el Concejo Deliberante

Orden del Día de la próxima sesión Ordinaria a realizarse el jueves 25 de septiembre a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante.

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenaje a Milagro Suarez

3. Acta 1768.

Comunicaciones del Ejecutivo

4. Expte DE 180, P ord, régimen regularización tributaria 2025.

Proyecto de Ordenanzas

5. Expte AJ 190, creación del Programa Grupos Terapéuticos Itinerantes en escuelas

Proyecto de Comunicación

6. Expte AJ 186, informe varios puntos en relación a personal en parajes rurales.

7. Expte AJ 185, informe si tiene reglamentado el DE uso cuatris.

8. Expte AJ 189, iniforme estado Laguna La Blanca y cambios medioambientales producidos en el sector.

9. Expte AJ 188, informe obras ejecutadas y planificadas en el predio Pirolo.

Proyecto de Resolución

10. Expte TxLF 182, preocup. eliminación zona fría del presupuesto nacional 2026.

11. Expte TxLF 183, implementación cursos RCP y técnicas de Heimlich (locales gastronómicos).

12. Expte LLA 184, realización engransado y nivelación calles barrio Panificadora.

13. Expte AJ 191, reacondicionamiento reductor velocidad (Harosteguy e/ Alcorta y Pasteur).

Proyecto de Decretos

14. Expte LLA 183, int. Leg. Metodo Canela desarrollado por la patinadora Sol Campos

15. Expte AJ/TxLF 187, adhesión proyecto provincial prohibición uso celular (escuelas primarias).

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

16. Expte CCDMR 158, P decreto, interés leg. 4ta edición Las Flores Diseña.

17. Expte DE 177, P ordenanza, contrato leasing dos motoniveladoras.

18. Expte AJ 179, P resolución, obras de mejora calle Las Heras e/ Pasteur y Almada.

19. Expte PE (BIJ) 7, P resolución, plan reparación y construcción veredas.

20. Expte PE (BIJ) 9, P comunicación, informe objetivos creación planta de residuos.

21. Expte PE (BDI) 11, P decreto, interés legislativo participación de CENS y Fines en Parlamento Juvenil Jóvenes, adultos y adultas mayor