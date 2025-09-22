Arte y memoria sobre la prostitución reglamentada en Las Flores (1875–1936)

El próximo jueves 25 de septiembre a las 18 horas, en el Museo Histórico Alfredo R. Almada (Av. General Paz 570), se inaugurará la muestra “Cuestiones propias de la casa”, de la artista Valeria Salum.

La exposición se realiza en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y aborda un capítulo poco conocido de la historia argentina y de Las Flores: entre 1875 y 1936, la prostitución estuvo reglamentada por el Estado. Esto significaba que los prostíbulos funcionaban con autorización oficial y que las mujeres debían inscribirse en registros y someterse a normas y controles impuestos por las autoridades.

Se trató de un sistema que, lejos de proteger, institucionalizó la trata y la explotación sexual, legitimando desigualdades de género y colocando a las mujeres en una situación de disciplinamiento y vigilancia permanente.

Con una propuesta que une arte, investigación y memoria local, la muestra busca recuperar rastros de esas historias silenciadas en Las Flores y abrir un espacio de reflexión crítica desde la perspectiva de género y la historia social.

📌 Invitamos a la comunidad a participar de esta apertura y a recorrer la muestra en las salas del Museo Histórico Alfredo R. Almada.