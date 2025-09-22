MIGUEL VILCA LLEGA A FOLCLORE PARA ESCUCHAR

Este viernes 26 de septiembre a las 21 horas se presentará en el Salón Rojo Municipal el compositor y músico charanguista Miguel Vilca, en el marco de la 19ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar.

Oriundo de la provincia de Jujuy, con más de 15 años de actividad ininterrumpida y tras su reciente actuación en Alemania, Vilca arribará a Las Flores después de haber participado en numerosos festivales. Entre su palmarés, figura haber sido ganador de la categoría internacional “Charango de Oro” en la 27ª edición de la Feria y Festival Nacional e Internacional de Alquile, Cochabamba (Bolivia).

Desde el ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se invita a toda la comunidad a presenciar este importante espectáculo musical libre y gratuito.