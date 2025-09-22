Los jóvenes taekwondistas Naira y Francisco presentes en el campeonato OIA de Rosario

Naira Garay y Francisco Menendez participaron el pasado fin de semana del décimo séptimo campeonato O.I.A, Organización internacional asociaciones de taekwondo, que se realizó en el complejo polidepirtivo Emilio Lotuf en Rosario Santa fe.
Naira, 11años primer Dan, ganó tercer puesto en formas y combate; Francisco primer Dan, ganó también tercer puesto en forma y combate.
Dichos niños fueron acompañados por sus papás y los profes de Las Flores Cristian Amatrain quinto Dan y Alejandro Menant tercer Dan.