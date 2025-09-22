Información importante: hoy cortada la Av. Independencia por trabajo de Ferrosur

Desde la Dirección de Protección Ciudadaba se informa que, debido a distintos trabajos que realizará una cuadrilla de la empresa Ferrosur, durante la jornada de hoy permanecerá cortada la Avenida Independencia en intersección con las vías (en la zona comprendida entre Pellegrini y Vidal).

El corte se extenderá aproximadamente hasta las 17.30 horas.