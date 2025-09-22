ATLETISMO: FLORENSES CONQUISTARON MEDALLAS EN EL TORNEO NACIONAL MASTER 

Luego de la exitosa presentación en la jornada inaugural, los atletas de nuestra ciudad continuaron sumando medallas en el 45° Campeonato Nacional Master de Atletismo de Pista y Campo, que comenzó el jueves 18 y culminó ayer en Concepción del Uruguay.

El sábado 20, Sandra Campos (categoría F35) conquistó la Medalla de Oro en lanzamiento de disco, con un registro de 33,55 metros, y la de Plata en lanzamiento de martillo (18,32 m.); en tanto que Atahualpa Rodríguez (M45) ocupó el máximo lugar en el podio en salto triple (10,55 metros); y Eliana Rafeca (M40) fue subcampeona en lanzamiento de disco (18,15 metros) y en la especialidad lanzamiento de martelete también se ubicó segunda (6,16 m.).

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los florenses por esta destacada actuación, quienes alcanzaron el siguiente medallero: Sandra Campos: Oro en lanzamiento de bala, jabalina y disco. Plata en lanzamiento de martillo; Atahualpa Rodríguez: Oro en salto triple. Plata en 110 metros con vallas; y Eliana Rafeca: Plata en lanzamiento de disco y martelete. Bronce en lanzamiento de bala.

Debemos consignar que los deportista fueron recibido por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, demas autoridades y familias en el veredón del Palacio Municipal.