Luis Alvarez presentó «Basta», su nuevo feat con Gaby Méndez

Esta mañana se presentó en conferencia de prensa la nueva producción musical de Luis Alvarez: “Basta”, con la colaboración del saladillense Gaby Méndez. Fue en la Dirección de Cultura donde ambos artistas compartieron detalles de la creación del nuevo tema musical –letra y melodía de Luis Alvarez- y del videoclip –producción de VM Productions, Valentino Mendez-.

El video estará disponible desde esta noche a las 20 hs en la plataforma de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sl_yflOHpBM

“Estamos muy contentos, este es un día muy importante tanto para mi carrera como para la de Gaby. Esta es una producción hermosa, con una canción mía, y es un proyecto hermoso en el que estuvimos trabajando hace un año”, expreso Luis.

“Es una alegría poder presentar esta canción que trabajamos tan minuciosamente, con mucho tiempo, con tantas ganas. Hace bastante me dedico a la música, haciendo mis canciones, también covers, y como Luis, hoy dando este puntapié inicial como para poder mostrar sus canciones que es lo más importante para un artista”, agregó Gaby.

El video clip de esta nueva canción fue grabado en Pardo, lugar elegido por Luis ya que –como contó- “Es un paraje muy bonito y atractivo, que está muy activo, la gente es muy cálida. Nos gusta muchísimo ese paraje y es ir anexando y mostrar un poco Las Flores, mi ciudad. Ya lo hemos hecho con otras producciones en la laguna, el teatro español, en El Gualicho, en campos florenses, en el frigorífico viejo…”

Después de estrenarse a la noche este videoclip, los cantantes ya tienen pensado hacer presentaciones juntos en vivo. El florense tiene un show previsto el próximo 10 de octubre “y tengo la idea de invitar a Gaby para cantar a dúo y así la gente de Las Flores puede disfrutar de la voz de este gran artista”, completó Luis.

Sobre la producción, a cargo de Valentino Méndez –hijo de Gaby- el cantante saladillense manifestó: “Es un orgullo que Valentino este trabajando conmigo, en mis composiciones al igual que Luis mostramos cada lugar de Saladillo, sus parajes, porque es una manera de mostrar la ciudad de uno. Valentino está haciendo sus primeras armas con este tipo de producciones y el año que viene empezará a estudiar cine”. Es este sentido Luis Alvarez agregó: “La producción con Valentino es una nueva experiencia para mi, un joven con un foco artístico impresionante, con una sensibilidad muy buena y conectamos muy bien”.

En el final anunciaron también que en los próximos meses se juntarán para otros proyectos que Gaby tiene en mente, como presentaciones acústicas con participación de artistas de estas dos ciudades y la zona.