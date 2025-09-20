ULTIMAS NOTICIAS:
- Evento de primavera reprogramado
- Luis Alvarez presentó «Basta», su nuevo feat con Gaby Méndez
- El Senado sancionó la Ley Nicolás – Susana D´Agosto: «ha sido una tremenda lucha que hemos llevado adelante los familiares y víctimas de mala praxis»
- Marita Brahin sobre el Domingo Rosa: «tratamos de que sea un tarde divertida más allá de lo que nos convoca»
- Exposición de MANUEL DIAZ VIGO en MAPA
- SUMANDO EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL: EL INTENDENTE PRESENTE EN EL CONGRESO CREA 2025
- JUEGOS BONAERENSES: PROPATO SAN MARTÍN/VALDÉZ Y GIACOIA PUENTE/RIVAROLA A LA FINAL PROVINCIAL EN PADEL
- PARDO CUMPLE 149 AÑOS