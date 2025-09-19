    ULTIMAS NOTICIAS:
    Sin categoría

    SUMANDO EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL: EL INTENDENTE PRESENTE EN EL CONGRESO CREA 2025

    En representación de la Municipalidad de Las Flores, el intendente Alberto Gelené se encuentra participando del Congreso CREA 2025 que se desarrolla el jueves 18 y viernes 19 en Tecnópolis.
    CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios y en esta oportunidad realiza el evento bajo el lema “Viví la energía transformadora” con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del campo, inspirar a las personas, potenciar las empresas e impulsar las comunidades.
    En esta edición, tal como se indica desde la organización, el Congreso se centra en la «Producción Eficiente: la clave para hacer más con menos» y se abordan temas relacionados con la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la eficiencia productiva, entre otros.
    Esto permite reunir experiencias, datos y tendencias para implementar en políticas en nuestro Municipio que favorezcan las gestiones, la producción y el desarrollo de la economía local.

    Infinito Digital Las Flores
    Share.

    Noticias Relacionadas