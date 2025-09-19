El Senado sancionó la Ley Nicolás – Susana D´Agosto: «ha sido una tremenda lucha que hemos llevado adelante los familiares y víctimas de mala praxis»

Ayer 18 de septiembre, el Senado de la Nación aprobó el proyecto denominado “Ley Nicolás”, una norma que tiene por finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. Se trata de una ley clave para poder prevenir posibles casos de mala praxis.

La ley fue impulsada por Gabriela Covelli, mamá de Nicolás Deanna –quien falleció en 2017 por un mal diagnóstico al no detectarle una meningitis bacteriana-. Luego apoyada por la ong “por la vida y la salud” – familiares y víctimas de mala praxis-, en la cual participan florenses como Susana D´Agosto y Hernán Patronelli, ambos con pérdidas familiares por esta razón.

Finalmente, después de mucho trabajo, revisión y modificaciones, y a más de un año de la media sanción en diputados, el proyecto fue tratado en la tarde del jueves en la Cámara alta, logrando ser sancionada por amplia mayoría de 69 votos y solo uno en contra: el de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien responde a la ministra Patricia Bullrich.

Susana D´Agosto, activa militante de esta ley estuvo presente en el momento de la votación en el congreso y hoy nos contó en Frecuencia Personal como vivieron las familias ese momento y detalló algunos alcances de esta nueva ley.

“Ha sido una tremenda lucha que hemos llevado adelante los familiares y víctimas de mala praxis, yo me uno a Gabriela, luego de la perdida de Amparo, mi nieta, que ya hace 6 años de su injusta partida”, relató.

El proyecto trabajado desde todos los sectores, tuvo intervención de médicos, centros de salud, legisladores de todas las bancadas y logró el apoyo del propio ministro de salud, Mario Lugones quien luego de reunirse con las familias, acompañó esta iniciativa, según explicó Susana.

“Nosotros lo hicimos desde el dolor transformado en amor, para salvar a otros. Todas estas cosas que nos pasan a los seres humanos o se transforman en odio o se transforman en amor, nosotros elegimos salvar a otros”, manifestó.

La ley, que está a disposición de todos, puede consultarse a través del instagram de la ong @porlavidaylasalud “o se comunican conmigo, todos me conocen podemos charlar, les puedo facilitar el proyecto tambien”, agregó Susana D´Agosto.

Con esta aprobación, el poder ejecutivo tiene 180 dias para promulgar la lay y ponerla en vigencia.

Los principales ejes de la «Ley Nicolas»

La ley contempla la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.

También define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, que ocurre en las instituciones de salud.

Además, las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables”.

También diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas, entre otros puntos.

Asimismo, se establece que «la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos».