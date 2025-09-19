Marita Brahin sobre el Domingo Rosa: «tratamos de que sea un tarde divertida más allá de lo que nos convoca»

El mes de octubre es uno de los meses más importantes para la Liga Argentina de ayuda contra el cáncer, y es porque octubre es reconocido como el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.

Cada año, LALCEC Las Flores, organiza “octubre rosa”, se trata de un domingo diferente donde hay charlas, y se comparte un espacio de encuentro y prevención.

Hoy, Marita Brahin, presidente de la institución en nuestra ciudad, dialogó con Frecuencia Personal y nos contó cuales son las actividades organizadas para esta edición que se realizará el domingo 5 de octubre de 2025. “El evento es en el salón de la Sociedad rural –feria- este año cambiamos el lugar y tenemos muchas expectativas, el espacio es más grande”, dijo la representante de lalcec.

“Habrá una charla con un profesional en el tema, y tres números musicales –tango, folclore-, sorteos, para que podamos informarnos y también pasar un buen rato”.

El comienzo esta pautado a las 19 hs y además de un lunch y las presentaciones que enumeró Marita, la jornada culminará con música “para disfrutar la tarde más allá de lo que nos convoca”, agregó.

Las entradas ya se encuentran a la venta a un valor de $25.000 y se pueden adquirir a través de los integrantes de lalcec o solicitarlas por medio de sus redes.

Escucha la nota completa acá: