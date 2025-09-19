Exposición de MANUEL DIAZ VIGO en MAPA

Mapa invita a la muestra «NATURALEZA PERDIDA», Exposición individual de MANUEL DIAZ VIGO. La inauguración será el SÁBADO 27 de SEPTIEMBRE a las 19 Horas. y el cierre, el 8 de Noviembre de 2025

Con entrada libre y gratuita en Mapa Espacio de Arte, Av. Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires.

Los horarios para visitar la muestra: miércoles a sábados de 17 a 19 hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa: 02244 42 5125 / mapaespaciodearte@yahoo.com.ar

1. SOBRE LA EXPOSICIÓN Y LA OBRA 2. SOBRE LA ARTISTA 3. SOBRE EL ESPACIO

1. SOBRE LA EXPOSICIÓN

MAPA se complace en presentar NATURALEZA PERDIDA, tercer exposición individual de MANUEL DIAZ VIGO en la sala principal de Mapa Espacio de Arte.

En esta oportunidad la exposición está integrada por dibujos y ensamblajes de los últimos años. Destacan la serie “La Pérdida del Oficio” y “Ruedas” realizadas en microfibra y tinta china sobre papel. En muchos de estos trabajos el formato toma un protagonismo mayor al haber dibujos conformados por varias hojas de mediano tamaño que al ser reunidas conforman un soporte mayor, dando así dinamismo no sólo a través de las líneas en el papel, sino también a través de los juegos que permiten separar los papeles y colocarlos en diferentes posiciones combinándolos de diferentes maneras.

Son parte de esta exposición los ensamblajes “Hilos Rojos I y II” (2025) donde Manuel trabaja con los materiales que aparecen en sus obras: Ramas, huesos, hilos, hierros y pequeños objetos pertenecientes al ambiente rural y la vida del campo. Estos trabajos son presentados de manera vertical de manera que invada el espacio del espectador.

SOBRE LA OBRA

Manuel Diaz Vigo nació en la estación Cnel. Boerr, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde la relación entre la naturaleza y las personas es parte de la vida cotidiana. Se junta leña para prender fuego, se convive con animales y plantas, los días tienen su propio tiempo.

Para el espectador apresurado, el paisaje bonaerense puede resultar anodino y poco llamativo. Pero quien se toma el tiempo de observar esta llanura, recorrer sus caminos de tierra, sus pueblos y parajes, conociendo la fauna que los habita, es capaz de vislumbrar un territorio maravilloso e intrigante. El imaginario poético que me interesa construir se desprende de la exploración de los elementos característicos de este paisaje, de su soledad y melancolía, del paso del tiempo y los ciclos de la vida y la muerte que son parte de su cotidianidad.

A través de dibujos de objetos de otro tiempo, rotos, abandonados, fragmentados, trabajo el campo y mi vida desde una mirada nostálgica, ya que nací en el campo pero a medida que fui creciendo me fui alejando y adentrándome en la ciudad. Para esto me paro desde un lugar en el que el campo, como mi infancia, es lo que ya no está, es el reflejo de un mundo perdido. Pero no por desperdiciado, sino por pasado, por el mismo paso del tiempo, hay un momento que ya no va a volver.

En mis dibujos busco transmitir esta sensación de belleza y extrañeza que me genera el territorio bonaerense. Es así que recurro a lo fantástico, a través de algunas herramientas estéticas del anime, la historieta y el cine, que conocí durante mi adolescencia: Dragon Ball Z, Pokemon con sus animales mágicos y Hayao Miyazaki con su naturaleza oculta y poderosa. No represento las cosas tal como son, dibujo ensamblando y ordenando objetos de uso cotidiano, animales y partes de la naturaleza para crear un nuevo sentido. Los elementos aislados y su representación pulcra, despojada y certera construyen un clima melancólico y solemne que da un carácter épico a mis dibujos. Forma y vacío interactúan entre sí y son igual de importantes.

2. SOBRE MANUEL DIAZ VIGO

Nace en 1989 en el Paraje Rural Estación Coronel Boerr, Las Flores, Pcia de Buenos. Aires.

Vive y trabaja en la ciudad de Tandil, Pcia de Buenos Aires desde 2007 donde estudia Artes Visuales y Realización Audiovisual.

Productor, ilustrador, diseñador, muralista, tatuador, director de arte y gestor cultural.

Desde el año 2015 ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas, destacan “Espinas y Cenizas”, MAPA Espacio de Arte (2019) y “Conspiraciones y Teorías”,2 Museos, Bellas Artes y MAC, Bahía Blanca Exposición colectiva de Junta, Red de Espacios de Arte Contemporáneo Bonaerense (2024).

Desde 2017 forma parte de los artistas estables de MAPA Espacio de Arte.

Trabaja desde 2011 como muralista para el Municipio de Tandil y desde 2021 acompaña la cátedra de muralismo del IPAT, como artista invitado.

Como gestor cultural trabajó junto a diferentes bandas, formó parte del equipo de Nico Ilustraciones y del colectivo que organiza “MINGA, Feria de editoriales y cultura gráfica”.

En 2025 presenta la exposición de dibujos “Naturaleza Perdida” en el Museo de Artes Plásticas de Rauch y luego en el Instituto del Profesorado de Artes Visuales de Tandil.

Actualmente trabaja como productor en ABRA, la productora audiovisual de la UNICEN.

@manueldiazvigo

3. SOBRE EL ESPACIO

MAPA es un espacio de arte contemporáneo, creado en 2012 en Las Flores, Provincia de Buenos Aires.

En 2016 nace la Asociación Civil Caminos del Mapa, como herramienta para acompañar su gestión y desarrollo.

Desde el año 2020 forman parte de Junta, Red Bonaerense de espacios de arte contemporáneo.

En 2023 reciben Premio In Situ como Proyecto Destacado en Feria Plateada, realizada en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Dedicado a la gestión, exhibición, promoción y circulación de artes visuales.

Realizan exposiciones individuales y colectivas promoviendo obras de artistas locales, regionales y de diferentes lugares, generaciones y formaciones que intercambian procesos de producción y reflexión.

Generan un punto de encuentro entre comunidad y artistas brindando herramientas de transformación social para el acceso al arte y la cultura.

Trabajan en el desarrollo de la escena local logrando ser referencia en la región, sostenida por los vínculos y el trabajo de sus artistas.

CONTACTO Mapa espacio de Arte. Av Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires.

@mapa_espacio_de_arte www.mapaespaciodearte.com.ar