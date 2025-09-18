PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO «ENFOQUE FLORENSE»

La Dirección de Cultura de la ciudad de Las Flores convoca al 1° Concurso Fotográfico “Enfoque florense” destinado a profesionales y/o aficionados florenses de la fotografía artística.

La inscripción en el Concurso tiene por objeto estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, divulgar aspectos y costumbres sociales y promover la difusión y conservación del patrimonio cultural de nuestra Ciudad.

El tema del presente concurso es libre, aunque las tomas deben ser específicas del Partido de Las Flores. Existirán dos categorías: Menores: de 12 a 18 años y Mayores: 18 años en adelante. La recepción de imágenes será hasta el 17 de octubre de 2025.

Para acceder a las Bases completas, ingresar a https://lasflores.gob.ar/bases-y-condiciones-enfoque-florense/